Санкції підтримують, суверенітет України - теж. В Угорщині офіційно спростували чутки, що країна нібито голосувала проти запровадження обмежень щодо Росії. А ще пояснили, що робитимуть угорські війська на кордоні з Україною в разі загострення ситуації.

Усі відповіді дізналася наша Мар'яна Мартин.

Підтримують Україну і пакет санкцій проти РФ! Посольство Угорщини та очільник МЗС країни запевнили Київ у своїй проукраїнській позиції.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Ми, угорці, є центрально-європейцями, і як європейці - зацікавлені в збереженні миру та уникненні можливої війни. Позиція Угорщини зрозуміла: ми підтримуємо суверенітет і цілісність України, її безпеку, як це робили завжди. І наша відповідь не відрізняється від європейської й ніколи не відрізнялася.

Водночас у ЗМІ вже шириться нова заява - міністра оборони Угорщини. Уже найближчими днями їхні війська планують перемістити до кордону з Україною.

Віктор Микита, голова Закарпатської обласної державної адміністрації:

Дійсно міністр оборони Угорщини звернувся з такою заявою, що у разі збільшення ескалації на сході у разі більш потужних військових дій, які можуть проводитися на сході України таке рішення буде прийняте, і військові підрозділи будуть передислоковані ближче до кордону з Україною.

Місія військових - передусім гуманітарна. За потреби - допомагатимуть біженцям. А ще - мають запобігти проникненню збройних формувань на територію Угорщини. Бо за словами очільника Міноборони, у разі загострення ситуації в Україні - воєнні дії територією Сходу країни не обмежаться.

Ігор Тодоров, політолог:

Я вважаю, не треба перебільшувати цю ситуацію. Вчора відбулося засідання Кун на рівні послів в Брюсселі, і воно відбулося, тобто означає це шо Угорщина не скористалася на цей раз своїм правом вето.

Що ж відбувається на рубежі України та Угорщини, їдемо перевірити. Українські прикордонники працюють у посиленому режимі. І ситуація там - спокійна.

Ольга Трачук, речниця Чопського прикордонного загону:

Пункти пропуску працюють у штатному режимі, як бачимо, що накопичення транспортних засобів на виїзд з України немає. Пасажиропотік такий самий, як до прикладу, у цей же період минулого місяця.

Водії, що повертаються з Угорщини, кажуть: жодних військових чи якоїсь незвичної метушні на кордоні немає.

Василь, далекобійник:

Нема там нікого, все спокійно, мирно і дружно.

Олександр, житель Закарпаття:

Нє, нема там нікого, все нормально.

Незвичного напливу охочих залишити Україну теж немає. У черзі - лише декілька машин. Водії кажуть: до ЄС їдуть у справах.

Василь, житель Закарпаття:

Заказ імею, та туда і обратно. Зачем паніковать, ето ще хуже буде.

Тож спокійне Закарпаття зичить спокою всій країні.

Олександр, житель Закарпаття: