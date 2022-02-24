НБУ ввел ограничение на снятие наличных [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ввел ограничение на снятие наличных в пределах 100 тысяч гривен в день. Регулятор подчеркивает, что безналичные операции ограничиваться не будут.
Временные ограничения НБУ с 24 февраля 2022 года:
- приостановить работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
- зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022;
- ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
- запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
- ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
- остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины;
- банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Как сообщали "Подробности", курс наличного доллара в Украине вырос до 33 грн, евро - до 37 грн.
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