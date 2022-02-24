Курс доллара вырос до 33 гривен [ Редактировать ]
В обменниках Киева курс наличного доллар США вырос до 33 грн. Евро вырос до 37 грн.
Скупают американскую валюту по 30 грн, евро - по 34 грн.
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