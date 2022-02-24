Мобильный оператор Kyivstar сообщил, что если у абонентов закончились средства и нет возможности пополнить счет, то звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу. Также Киевстар отменяет какие-либо комиссии в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Чтобы получить дополнительные 175 гривен, нужно только ввести код *117#. Или можно пополнить свой счет на конкретную сумму: 15, 20, 75 и 125 гривен, также без комиссии. Для этого есть короткий номер *117*X#, где X – одна из возможных сумм пополнения.

Life тоже поддержал абонентов и дал бесплатные минуты и интернет всем пользователям.