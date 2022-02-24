Мобильные операторы дают бесплатные минуты и интернет всем пользователям [ Редактировать ]
Мобильный оператор Kyivstar сообщил, что если у абонентов закончились средства и нет возможности пополнить счет, то звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.
Звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу. Также Киевстар отменяет какие-либо комиссии в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Чтобы получить дополнительные 175 гривен, нужно только ввести код *117#. Или можно пополнить свой счет на конкретную сумму: 15, 20, 75 и 125 гривен, также без комиссии. Для этого есть короткий номер *117*X#, где X – одна из возможных сумм пополнения.
Life тоже поддержал абонентов и дал бесплатные минуты и интернет всем пользователям.
Сейчас главное - поддерживать друг друга. Все абоненты lifecell получат 5 ГБ и 30 минут для всех мобильных и стационарных номеров по Украине. Минуты и ГБ можно использовать в течение 30 дней. Чтобы узнать начисления, наберите *121#
по теме
Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки.
На об'їзній Харкова спалено чотири танки російських окупантів.
У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Та зазначені слова підтримки українському народові.
В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.
Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити діяльність силовиків у забезпеченні правопорядку.