Зеленский отказался от эвакуации в США - СМИ [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения США эвакуировать его из Киева.
Об этом сообщается в Telegram-канале Pravda Geraschenko со ссылкой на The Washington Post.
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