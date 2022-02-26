"Нам нужны немедленные переговоры о прекращении войны" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Фракция "Оппозиционная платформы за жизнь" выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко журналистам у стен Верховной Рады.
"Переговоры – единственный путь остановить войну. Мы выступаем за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта. ОП-ЗЖ готова помогать в этом всеми силами, чтобы не гибли люди», – говорится в комментарии политика.
"Переговоры – единственный путь, чтобы остановить войну и прийти к миру в стране", – резюмировал Юрий Бой
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