Фракция "Оппозиционная платформы за жизнь" выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко журналистам у стен Верховной Рады.

"Переговоры – единственный путь остановить войну. Мы выступаем за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта. ОП-ЗЖ готова помогать в этом всеми силами, чтобы не гибли люди», – говорится в комментарии политика.

"Переговоры – единственный путь, чтобы остановить войну и прийти к миру в стране", – резюмировал Юрий Бой