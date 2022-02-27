В Беларуси запланировали референдум: за что будут голосовать [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси запланировали референдум. На нем будут голосовать за изменения в Конституцию.
Главные моменты:
- президента страны нельзя привлекать к ответственности за преступления, совершенные на посту
- Лукашенко можно переизбирать еще 2 раза
- Беларусь отменяет положения о безъядерном статусе и нейтралитете.
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