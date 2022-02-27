У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на два поінформованих джерела на підприємстві "Антонов" , також інформацію підтвердив міський голова міста Буча.

Після 5 лютого "Мрія" знаходились у аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала. Водночас, п’ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" були вивезені раніше та знаходяться за межами України і можуть брати участь у логістиці з доставці озброєння від західних партнерів. Дані Flight Radar також свідчать, що "Руслани" знаходяться за межами України.

Два співробітника з ДП "Антонов" – чинний та колишній – повідомили про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений літак "Мрія", який знаходився на території аеропорту на стоянці.

Джерела журналістів надали як підтвердження фотографію знищенного ангару, в якому перебувала "Мрія".

Згодом цю інформацію у коментарі Радіо Свобода також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.