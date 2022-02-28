Балаклея отрезана: дорогу из города либо разбомбили, либо перекрыли со стороны оккупантов - связаться с Харьковом не могут, сообщают мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.

Двое суток город бомбили авиацией. Разрушены дома и воинская часть. Жители не выходили из укрытий.

Аптеки не работают, потому что закончилось лекарство. Магазины сегодня, возможно, не откроются - после ночных обстрелов.

Больницу районную тоже разбомбили, но все медики продолжают работать.

Город с ночи без отопления. Коммунальщики делают все, что в их силах. Утеплить разбомбленные дома людям нужно без помощи других.