Балаклея отрезана: дорогу из города разбомбили [ Редактировать ]
Балаклея отрезана: дорогу из города либо разбомбили, либо перекрыли со стороны оккупантов - связаться с Харьковом не могут, сообщают мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.
Двое суток город бомбили авиацией. Разрушены дома и воинская часть. Жители не выходили из укрытий.
Аптеки не работают, потому что закончилось лекарство. Магазины сегодня, возможно, не откроются - после ночных обстрелов.
Больницу районную тоже разбомбили, но все медики продолжают работать.
Город с ночи без отопления. Коммунальщики делают все, что в их силах. Утеплить разбомбленные дома людям нужно без помощи других.
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