Метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок: как курсируют поезда [ Редактировать ]
Метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Об этом сообщает КГГА.
Как курсируют поезда в столичной подземке:
- Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
- Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
- Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
- Ориентировочный интервал движения: 40 минут.
Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости. Станции метро также продолжают работать как укрытие.
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