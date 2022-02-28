США начинают прямые поставки ПЗРК Stinger в Украину [ Редактировать ]
США начинают прямые поставки ПЗРК Stinger в Украину. Поставка будет вестись, предположительно, через территорию Польши.
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