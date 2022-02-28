Сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны России перестали работать [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, перестали работать сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны России.
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