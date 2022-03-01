В Одесской области обстрелян газопровод и 9 домов [ Редактировать ]
В селе Дачное Одесской области российские войска обстреляли газопровод и девять гражданских домов. В результате погиб человек, а еще двое ранены.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"1 марта около 12:00 в с. Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате чего поврежден газовый трубопровод, около 9 частных домов и возникло возгорание частного гаража, в результате чего погиб 1 человек и 2 человека пострадало", - говорится в сообщении.
Сейчас в связи с обстрелами подразделения ГСЧС отведены на безопасное расстояние. Информация уточняется.
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