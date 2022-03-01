Россия планирует устроить перебои связи и распространить ложные сообщения о соглашении украинского руководства на капитуляцию. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массировано брошены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

"В "подтверждение" этого фейка будут распространяться якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!" - написал он в Facebook.