Илья Кива исключен из фракции ОП-ЗЖ и партии - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Илья Кива исключен из фракции ОП-ЗЖ и партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, не могут быть во фракции "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ" и в нашей партии. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко.
Мы приняли решение: провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключаться из ОП-ЗЖ. Поэтому Илья Кива исключен из фракции и из партии.
"Слова Кивы разжигают рознь в обществе, а не способствуют восстановлению мира, – таким не место в ОП-ЗЖ", – резюмировал Юрий Бойко.
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