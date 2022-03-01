Илья Кива исключен из фракции ОП-ЗЖ и партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, не могут быть во фракции "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ" и в нашей партии. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко.

Мы приняли решение: провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключаться из ОП-ЗЖ. Поэтому Илья Кива исключен из фракции и из партии.

"Слова Кивы разжигают рознь в обществе, а не способствуют восстановлению мира, – таким не место в ОП-ЗЖ", – резюмировал Юрий Бойко.