Компания BMW объявил о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях предприятия "Автотор" в Калининграде и прекращении поставок автомобилей BMW на российский рынок. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на заявление автопроизводителя.

В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления.

О прекращении поставок в Россию ранее также сообщили бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover.

Напомним, что страны "Большой семерки" договорились о введении жестких экономических санкций против России из-за вторжения в Украину.