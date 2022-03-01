Ведущие мировые автопроизводители ушли из России [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Компания BMW объявил о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях предприятия "Автотор" в Калининграде и прекращении поставок автомобилей BMW на российский рынок. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на заявление автопроизводителя.
В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления.
О прекращении поставок в Россию ранее также сообщили бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover.
Напомним, что страны "Большой семерки" договорились о введении жестких экономических санкций против России из-за вторжения в Украину.
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