Байден объявил "сокрушительные" санкции против России [ Редактировать ]
Страны "Большой семерки" договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщил в Twitter президент США Джо Байден.
Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы договорились о принятии cjrheibntkmys[ пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответу. Мы на стороне смелых людей Украины.
Ранее Канада объявила о новых санкциях против России. Под них попали, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.
Напомним, что санкции против России из-за вторжения в Украину ввела и Великобритания.
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