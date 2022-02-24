Страны "Большой семерки" договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщил в Twitter президент США Джо Байден.

Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы договорились о принятии cjrheibntkmys[ пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответу. Мы на стороне смелых людей Украины.

Ранее Канада объявила о новых санкциях против России. Под них попали, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.

Напомним, что санкции против России из-за вторжения в Украину ввела и Великобритания.