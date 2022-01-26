Компания BMW обновила семейство моделей 8 Series, представив рестайлинговое купе 8 Series, кабриолет 8 Series Convertible, четырехдверное купе 8 Series Gran Coupe, а также "заряженную" версию M8 Competition. Об этом сообщается в блоге немецкого автопроизводителя.

Технически после рестайлинга BMW 8 Series не поменялись, для модели доступны:

340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор у версии 840i;

320-сильный 3-литровый дизель у версии 840d;

530-сильный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 у M850i;

625-сильный вариант этого двигателя на M8 Competition.

Все моторы сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом.

Все модели 8-й серии BMW в стандартной комплектации получают пакет M Sport. Модернизированные автомобили визуально отличаются:

переработанными спортивными бамперами и светящейся решеткой радиатора;

19-дюймовыми легкосплавными дисками M и тормозами M Sport;

синими тормозными суппортами;

в салоне появилась мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном. Также расширился список базового и опционального оборудования.

Приятным штрихом для всех моделей 8-й серии является добавление классического логотипа BMW Motorsport Roundel на капот, крышку багажника и даже колпаки колес.

Обновленное семейство BMW 8 Series появится в продаже весной 2022 года.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что к 2023 году в модельном ряду BMW будет 25 электромобилей.