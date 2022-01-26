BMW обновила семейство моделей 8 Series (фото) [ Редактировать ]
Источник: BMW
Компания BMW обновила семейство моделей 8 Series, представив рестайлинговое купе 8 Series, кабриолет 8 Series Convertible, четырехдверное купе 8 Series Gran Coupe, а также "заряженную" версию M8 Competition. Об этом сообщается в блоге немецкого автопроизводителя.
Технически после рестайлинга BMW 8 Series не поменялись, для модели доступны:
- 340-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор у версии 840i;
- 320-сильный 3-литровый дизель у версии 840d;
- 530-сильный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 у M850i;
- 625-сильный вариант этого двигателя на M8 Competition.
Все моторы сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом.
Все модели 8-й серии BMW в стандартной комплектации получают пакет M Sport. Модернизированные автомобили визуально отличаются:
- переработанными спортивными бамперами и светящейся решеткой радиатора;
- 19-дюймовыми легкосплавными дисками M и тормозами M Sport;
- синими тормозными суппортами;
- в салоне появилась мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном. Также расширился список базового и опционального оборудования.
Приятным штрихом для всех моделей 8-й серии является добавление классического логотипа BMW Motorsport Roundel на капот, крышку багажника и даже колпаки колес.
Обновленное семейство BMW 8 Series появится в продаже весной 2022 года.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что к 2023 году в модельном ряду BMW будет 25 электромобилей.
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