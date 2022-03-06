В Харькове горит многоэтажка [ Редактировать ]
Жители Харькова сообщают о звуках залпов и взрывов. По состоянию на 22:40, разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка.
Также был слышен мощный взрыв в районе центра города.
Напомним, что под Харьковом ВСУ взорвали мост на дамбе через Северский Донец.
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