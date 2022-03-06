Кабинет министров Украины запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения по новым реалиям. Люди в таких обстоятельствах не должны нести дополнительное финансовое бремя по оплате коммунальных услуг. Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного времени и касается всех коммунальных услуг без исключения.

Напомним, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн.