Кабмин запретил штрафы на неуплату коммуналки [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.
Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения по новым реалиям. Люди в таких обстоятельствах не должны нести дополнительное финансовое бремя по оплате коммунальных услуг. Постановление принято, чтобы защитить интересы людей в период военного времени и касается всех коммунальных услуг без исключения.
Напомним, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн.
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