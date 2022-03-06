"На завтра Россия официально анонсировала обстрел" - Зеленский (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с вечерним видеообращением к нации. Основные тезисы:
- Сегодня - Прощенное воскресенье. Но мы. Нет. Простим. Сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И вместо Прощенного Воскресенья будет Судный день.
- На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории. Наши предприятия. Оборонный комплекс. Построены в городах. А теперь они среди обычной городской среды. Там работают тысячи человек. Сотни тысяч - живут рядом. Это сознательное убийство.
- И я не услышал реакции ни от одного лидера мира. Ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов: они анонсируют запланированные зверства.
- Дерзкость агрессора - это четкий сигнал для Запада, применяемых против России санкций - недостаточно.
- Я благодарен каждому украинцу, который остается даже в окружении, чтобы защищать наши города. Нашу свободу.
- Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. Найдем каждую сволочь. Которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Запускавшая ракеты. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы.
- Также Зеленский наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.
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