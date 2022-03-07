В воскресенье, 6 марта, замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе.

"В Мариуполе происходит геноцид украинского народа. Город в осаде. С 1 марта мы держим оборону по всем направлениям. По Мариуполю летят "Грады", работает "Буратино", бомбят авиацией".

В то же время, по словам "Калины", украинским войскам удалось провести контратаку, ликвидировав около сорока оккупантов, уничтожив семь танков и другую технику противника.

Ранее сообщалось, что в Украине появились новые города-герои.