В Украине появились новые города-герои [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил отметить специальным званием города Украины:
Городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха. Слава Украине!
Глава государства наградил орденами глав областных и городских администраций за оборону своих общин:
- Харьковской ОГА Синегубова;
- Николаевской ОГА Кима;
- Донецкой ОГА Кириленко;
- Луганской ОГА Гайдая;
- Черниговской ОГА Чауса;
- Сумской ОГА Живицкого;
- городского голову Харькова Терехова,
- Николаева - Сенкевича;
- Чернигова - Атрошенко;
- Сум - Лысенко;
- Херсона - Колыхаева;
- Мелитополя - Федорова;
- Новой Каховки - Коваленко.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу через платформу Global Citizen с призывом способствовать принятию решения о защите украинского неба от российских атак, мирных граждан от бомбежек, а украинских городов - от уничтожения
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с вечерним видеообращением к нации. По его словам на завтра, 7 марта, Россия анонсировала расстрел укранских городов и сел
Российские военные планируют бомбить Одессу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к нации
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к нации: мы боремся за то, где пройдет граница между добром и злом.
"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет". С таким обращением к украинскому народу обратился президент Владимир Зеленский