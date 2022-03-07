В ходе боев в Черниговской области Вооруженные силы Украины сумели разбить колонну бензовозов для российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Украинским защитникам удалось разбить под Прилуками вражескую колонну грузовиков для перевозки топлива для техники российской оккупационной армии.



Голос за кадром говорит, что в некоторых машинах еще осталась солярка - она пойдет на нужды украинской армии.

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