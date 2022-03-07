"Горящие туры" для оккупантов: в Черниговской области ВСУ сожгли колонну российской техники [ Редактировать ]
Источник: Maks Levin
В ходе боев в Черниговской области Вооруженные силы Украины сумели разбить колонну бензовозов для российской оккупационной армии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Украинским защитникам удалось разбить под Прилуками вражескую колонну грузовиков для перевозки топлива для техники российской оккупационной армии.
Голос за кадром говорит, что в некоторых машинах еще осталась солярка - она пойдет на нужды украинской армии.
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