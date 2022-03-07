По $300 в месяц: Россия пытается вербовать сирийцев для войны в Украине [ Редактировать ]
Источник: The Guardian
Россия пытается завербовать сирийцев для продолжения ведения боевых действий в Украине. Сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Пентагона.
Представители министерства обороны США заявили, что Владимир Путин стремится восполнить потери иностранными боевиками.
О российских усилиях по вербовке впервые сообщил сирийский новостной сайт DeirEzzor24. Интернет-ресурс сообщает, что Москва ищет добровольцев для работы в качестве охранников по шестимесячным контрактам за 200–300 долларов в месяц.
В том же сообщении говорится, что российские наемники "Вагнер" помогают сирийским боевикам со снаряжением. Также отдается предпочтение боевикам, участвовавшим в ливийской войне на стороне генерала Халифы Хафтара.
Пока Пентагон не видит доказательств фактического прибытия сирийских боевиков в Украину.
Ранее Podrobnosti.ua сообщали о том, как у России замечены огромные потери.
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