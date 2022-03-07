Россия пытается завербовать сирийцев для продолжения ведения боевых действий в Украине. Сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление Пентагона.

Представители министерства обороны США заявили, что Владимир Путин стремится восполнить потери иностранными боевиками.

О российских усилиях по вербовке впервые сообщил сирийский новостной сайт DeirEzzor24. Интернет-ресурс сообщает, что Москва ищет добровольцев для работы в качестве охранников по шестимесячным контрактам за 200–300 долларов в месяц.

В том же сообщении говорится, что российские наемники "Вагнер" помогают сирийским боевикам со снаряжением. Также отдается предпочтение боевикам, участвовавшим в ливийской войне на стороне генерала Халифы Хафтара.

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Пока Пентагон не видит доказательств фактического прибытия сирийских боевиков в Украину.

Ранее Podrobnosti.ua сообщали о том, как у России замечены огромные потери.