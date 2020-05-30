Власти Мальты конфисковала ливийскую валюту на сумму $ 1,1 млрд, напечатанную российской государственной компанией "Гознак". Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии... Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих порочных и дестабилизирующих действий в Ливии", - сказано в сообщении. В Вашингтоне подчеркивают, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи - единственный законный.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем и "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Хафтара поддерживает ОАЭ, Россия и Египет. На стороне законного правительства страны в Триполи выступает Турция.

Деньги, вероятно, предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара. Обвинения России в поставках фальшивой валюты ливийским повстанцам звучат не в первый раз. В октябре 2019 года агентство Reuters утверждало, что в 2019 году Россия увеличила объемы бумажных денег, напечатанных "Гознаком" для властей на востоке Ливии. С февраля по июнь Москва отправила в Ливию $3,22 млрд. Москва эту информацию никак не комментировала.

Кроме того, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвиняло Россию в отправке военных самолетов в Ливию. По данным Пентагона, российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку "ЧВК Вагнера", воюющей на стороне Ливийской национальной армии.

Как сообщалось ранее, Германия вводит новые санкции против Москвы из-за хакерской атаки 2015 года, в результате которой была взломана электронная почта ряда немецких депутатов, а также канцлера Ангелы Меркель.