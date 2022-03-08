У Німеччині почнуть приймати заявки від біженців з України на отримання тимчасового захисту [ Редактировать ]
Дозвіл на перебування, житло, медична страховка та соціальні виплати.
Найближчими днями у Німеччині почнуть приймати заявки від біженців з України на отримання тимчасового захисту.
Як і де можна зареєструватися? І який захист отримають українці? Про це - Тетяна Логунова.
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