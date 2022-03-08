Российские войска могут попробовать штурмовать Киев, но у них нет сил, чтобы его взять. Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник главы Офисе президента Украины Алексей Арестович.

Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет... Я не знаю, на что они рассчитывают.

При этом Арестович допускает, что попытка штурма украинской столицы со стороны российских фашистов будет. При этом оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину.

Напомним, что по данным Генштаба, враг сосредоточен на окружении Киева.