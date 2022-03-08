"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет" - Арестович [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Российские войска могут попробовать штурмовать Киев, но у них нет сил, чтобы его взять. Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник главы Офисе президента Украины Алексей Арестович.
Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет... Я не знаю, на что они рассчитывают.
При этом Арестович допускает, что попытка штурма украинской столицы со стороны российских фашистов будет. При этом оккупанты собрали вокруг Харькова почти треть войск, которая зашла в Украину.
Напомним, что по данным Генштаба, враг сосредоточен на окружении Киева.
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