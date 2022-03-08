Названо число уничтоженных оккупантов в Украине [ Редактировать ]
По оценкам американских спецслужб, во время двухнедельного российского военного вторжения в Украину было убито больше оккупантов, чем число американцев, погибших в 20-летней войне в Афганистане.
Об этом сообщают NbNews.
По состоянию на 8 марта, генерал-лейтенант Скотт Беррьер, директор Агентства оборонной разведки, сказал во время всемирного слушания об угрозах перед Комитетом по разведке Палаты представителей о 4000 убитых оккупантов, однако подчеркнул, что аналитики не уверены в таком количестве, потому что эта информация частично основана на информации из "открытых источников".
По оценкам Associated Press, за два десятилетия войны в Афганистане были убиты 2448 американских военнослужащих.
Несмотря на то, что данные американской разведки отличаются от данных украинских спецслужб, страна-агрессор Россия уже платит высокую цену за начатую войну.
"Это шок для геополитического порядка с последствиями для будущего, которые мы только начинаем понимать", - сказала директор национальной разведки Аврил Хейнс.
Также она добавила, что аналитики разведки ожидают затяжного конфликта с "постоянным и значительным повстанчеством" украинских сил, поскольку российский президент Путин "не может позволить себе проиграть" начатую войну против Украины.
"Я думаю, что Путин сейчас злой и разочарованный. Москва недооценила силу сопротивления Украины и степень военного вызова", - заявила Хейнс.
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