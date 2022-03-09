Теперь известны их планы: в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины сообщила, что на днях украинские воины разбомбили танковую группу врага и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. Поэтому в СБУ, среди прочего, попал секретный GPS-навигатор оккупантов.
"Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, который пытался атаковать Николаев со стороны Константиновки. Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и еще эффективнее уничтожать врага", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные сбили российские Су-30, которые прикрывали захватническое наступление с воздуха. Теперь пленных ждут разговоры со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне.
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