В Мариуполе оккупанты разбомбили роддом (видео) [ Редактировать ]
В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по роддому №2. Об этом сообщает бывший первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин.
Эту информацию подтвердили в Мариупольском горсовете.
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