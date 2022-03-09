Во вторник, 8 марта, российские оккупанты обстреляли "Градами" гумконвой, который ехал в Мариуполь по территории Запорожской области. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гумконвой в Мариуполь. Кратко. Час назад пропал с радаров. Хорошая новость, ГК найден. Попали под прицельный обстрел российских оккупантов из Градов. Но, все хорошо. Все живы - груз не пострадал. Сейчас груз движется на безопасную стоянку. Плохое - сегодня ГК в Мариуполе не будет. Никакого даже намека на зеленый коридор. Никакого намека на режим тишины. Очередная городская ловушка", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Чтобы предупредить провокации со стороны оккупантов - маршрут движения гумконвоя меняли. Конечный пункт прибытия помощи был засекречен - однако российские солдаты все же совершили авианалет на гуманитарный конвой.

"Сегодня мы их немного переиграли с маршрутом, но этого оказалось мало. Интересная деталь – авианалет и прицельная бомбардировка офиса "Красного креста". Это не сопутствие. Место прибытия ГК сознательно было засекречено. Поэтому оккупанты вполне логично решили, что он поедет на склады "Красного креста". Трудно. Но надежда есть. Над проведением ГК работает сверхбольшая команда от главы Донецкой ОГА и мэра к людям на местах, кто ведет ГК козьими тропами в обход оккупантов. К сожалению, наша взорванная инфраструктура усложняет движение" – написал Андрющенко.