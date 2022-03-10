"Город Изюм почти полностью уничтожен" - глава Харьковской ОГА [ Редактировать ]
В Харьковской области город Изюм "практически уничтожен". О ситуации там сообщил Олег Синегубов, глава местной ОГА.
"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио, ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по убежищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным, более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации".
Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город. Шесть единиц транспорта эвакуировали около 250 человек. Также в город не попал гуманитарный конвой с продуктами, водой и теплой одеждой.
Ранее президент сообщил, что из Мариуполя, Изюма и Волновахи заработают гуманитарные коридоры.
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