Сегодня, 10 марта, состоится эвакуация мирного населения из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля. Эвакуация происходит через Стоянку, Белогородку в город Киев. Об этом сообщает глава Киевской ОДА Алексей Кулеба.

Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь. Для перевозки людей организованы автобусы из столицы.

Адреса для эвакуации:

г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б;

г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12;

г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А;

г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная

Напомним, что 10 марта также пройдет эвакуация населения из Сум, Изюма, Мариуполя, Волновахи, Тростянца и Краснополья.