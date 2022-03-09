Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана. Из Ворзеля эвакуация продолжается. Об этом сообщает Бучанский горсовет.

Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными в Стоянке. Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев.

Сегодня невозможно эвакуировать жителей, поскольку россияне нарушают все официальные договоренности и международные военные протоколы.

Напомним, что в Демидове оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения: погиб полицейский.