Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана [ Редактировать ]
Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана. Из Ворзеля эвакуация продолжается. Об этом сообщает Бучанский горсовет.
Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными в Стоянке. Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев.
Сегодня невозможно эвакуировать жителей, поскольку россияне нарушают все официальные договоренности и международные военные протоколы.
Напомним, что в Демидове оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения: погиб полицейский.
по теме
Эвакуационная колонна из Энергодара идет в Запорожье. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
В Демидове Киевской области 9 марта российские оккупанты открыли огонь во время эвакуации мирного населения. В результате вражеской атаки врага погиб полицейский, а еще два человека были ранены
9 марта с 9:30 будет организована эвакуация мирного населения из Бучи, Ворзеля, Бородянки, Гостомеля и Ирпеня
8 марта из оккупированного Ирпеня полицейским Киевской области удалось эвакуировать еще около двух тысяч мирных жителей
Гуманитарная колонна из Сум с жителями города отправилась "зеленым коридором" в Полтаву. Эвакуцация населения официально согласована Министерством обороны РФ в письме Международному комитету Красного Креста
Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканалов