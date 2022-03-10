В Анталье начались переговоры Кулебы и Лаврова (фото) [ Редактировать ]
В турецкой Антальи начались переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Посредником выступает глава МИД Турции Мевлют Чавушолу.
Министры сидят за трехсторонним столом, Лавров и Кулеба - друг напротив друга, Чавушолу - во главе стола.
По словам Кулебы, Украина настаивает на трех ключевых вопросах:
- немедленное прекращение огня;
- улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах;
- вывод российских войск с территории Украины.
Судя по высказываниям официальных лиц, в Кремле требуют от Киева признания российского суверенитета над Крымом и независимости "ДНР" и "ЛНР", а также отказа от членства в каких-либо блоках.
по теме
В четверг, 10 марта, в 10:00 состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в турецкой Анталии 10 марта. Как сообщает Haber Turk, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном
В Украину уже едут добровольцы из 16 стран мира
Ірина Верещук доповіла про ситуацію з гуманітарними коридорами