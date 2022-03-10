Россия уже завела на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения - Зеленский (видео)

Россия уже завела на нашу территорию почти все войска, которые собирали для вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта