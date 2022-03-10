Кулеба провел встречу с главой МИД Турции перед переговорами с Лавровым [ Редактировать ]
В четверг утром, 10 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает министр иностранных дел Турции в Twitter.
Встреча политиков состоялась перед переговорами Кулебы с главой российской МИД Сергеем Лавровым.
Перед трехсторонней встречей у нас состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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