Украина и Россия не смогли достичь решения по прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Анталье со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии.

Кулеба заявил, что приехал в Анталью с двумя задачами - организация гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. По его словам, достигнута договоренность продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Кулеба заявил, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.