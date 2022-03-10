Украинцам начали раздавать бесплатные продуктовые наборы [ Редактировать ]
В города, наиболее пострадавшие от вторжения российских войск, отправили 75 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Люди получают продовольствие в рамках программы "Миллион продуктовых наборов".
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства социальной политики.
Отмечается, что наборы с продуктами длительного хранения передали наиболее уязвимым категориям населения: Донецкая, Харьковская, Луганская и Киевская области.
В частности, семь вагонов с более чем 20 тысячами наборов отправили в Донецкую область.
Минсоцполитики, Минагрополитики сотрудничают с Фондом Ивана Чайковского "Покрова", который бесплатно предоставляет продуктовые наборы.
В рамках программы "Миллион продуктовых наборов" собрали около 800 тонн продовольствия: в частности, крупы, макароны, мясные/овощные консервы, растительное масло, сахар, мука, печенье и повидло.
Помехой в передаче продуктов является отсутствие гуманитарных коридоров.
"Сбор нужд и доставку продуктов адресатам обеспечивают областные социальные службы", - говорят в Минсоцполитики.
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