Второй президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам на 15-й день войны. Заявление экс-президента опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина - не россия. И никогда не станет россией.

Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить.

А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты.