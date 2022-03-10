"Будьте вы прокляты": Леонид Кучма обратился к россиянам [ Редактировать ]
Второй президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам на 15-й день войны. Заявление экс-президента опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.
Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.
Украина - не россия. И никогда не станет россией.
Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить.
А в адрес рф скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты.
Напомним, что ранее Кучма заявил о причинах оккупации Крыма.
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