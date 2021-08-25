Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что когда был главой государства, допустил две главные ошибки. Об этом политик рассказал в интервью "Украинской правде", взятом накануне 30-летия Независимости Украины и опубликованном 25 августа.

За десять лет ошибок было немало. Мы же все делали впервые, создавая государство. Причем украинская экономика была лишь осколком единого хозяйственного комплекса СССР. И действовать нам приходилось в ситуации острейшего кризиса, самого глубокого падения. Но справились, страна поднялась. Поэтому, надеюсь, эти ошибки фатальными не оказались.

Если же брать не конкретные поступки и решения, а более общий "стратегический план", то были две важные вещи, которые недооценил Кучма.

Первая - это нашпигованость нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы - действовал бы иначе.

Второй своей ошибкой Кучма считает недооценку украинского гражданского общества.

Вторая вещь, которую я недооценил - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана.

Экс-президент подчеркнул, что ему "нечего стыдиться". А то, что он сделал "действительно важного", пройдет испытание временем, и "через сто лет и поймем".

Ранее "Подробности" писали о том, почему, по мнению Кучмы, россияне оккупировали Крым.