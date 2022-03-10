Оккупанты убили бывшего секретаря городского совета Броваров [ Редактировать ]
Российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровця. Мужчина погиб в оккупированной Новой Богдановке.
Об этом пишет заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Погибший проживал в Новой Богдановке вместе с женой и сыном.
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