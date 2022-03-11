По мнению президента Украины Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин нацелен не только на нашу страну, но и на Европу в целом. Россия не признает другие страны равными для себя государствами.

Об этом глава государства заявил немецкому изданию Die Zeit.

"Вы слышали, что анонсировали в Москве в последние годы? Вы заметили какую-то уважительную фразу о Европейском Союзе? Вы чувствуете, что Путин признает Европу равным государством? Нет, он хочет разодрать Европу, как и Украину. Слушайте, что говорят российские пропагандисты. Они даже проповедуют в церквях о завоевании других государств. Молдова, Грузия, Прибалтика. Я уверен, что Польша также находится под угрозой. По сути, весь континент находится в опасности, пока россия имеет возможность напасть на другое государство", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.