Желает растерзать Европу, как и Украину: Зеленский о планах Путина [ Редактировать ]
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По мнению президента Украины Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин нацелен не только на нашу страну, но и на Европу в целом. Россия не признает другие страны равными для себя государствами.
Об этом глава государства заявил немецкому изданию Die Zeit.
"Вы слышали, что анонсировали в Москве в последние годы? Вы заметили какую-то уважительную фразу о Европейском Союзе? Вы чувствуете, что Путин признает Европу равным государством? Нет, он хочет разодрать Европу, как и Украину. Слушайте, что говорят российские пропагандисты. Они даже проповедуют в церквях о завоевании других государств. Молдова, Грузия, Прибалтика. Я уверен, что Польша также находится под угрозой. По сути, весь континент находится в опасности, пока россия имеет возможность напасть на другое государство", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием.
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