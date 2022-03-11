Зеленский заявил, что Украина сделала все для членства в ЕС [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В четверг, 10 марта, в вечернем видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинский народ уже сделал все для членства Украины в ЕС.
"В Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего членства Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных", - отметил Зеленский.
Также он уверен, что принятие Украины в ЕС - это финальный экзамен для Европы. По его словам, среди лидеров есть те, кто поддерживает Украину, но есть и те, кто поддерживает только себя.
"Мы видим, как нас поддерживают народы этих стран. И это главное. Потому что я точно знаю, если бы люди решали членство в ЕС, то они бы поддержали Украину. Я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики, я уверен, что они подстроятся", - добавил президент Украины.
по теме
В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз
Он также разместил фото соответствующего указа
Глава государства также отметил, что никого не боится и намерен оставаться в стране
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене