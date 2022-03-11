Крупнейший банк США заканчивает свою деятельность в России [ Редактировать ]
Фото: cryptointrend.com
Крупнейший банк США заканчивает свою деятельность в России и завершает существующие обязательства в стране. Речь идет об JPMorgan.
Ранее банк предсказывал в России дефолт. Уход из рынка только подтверждает эту теорию.
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