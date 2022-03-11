По Барышевке Черниговской области нанесли ракетный удар. Об этом сообщил глава Чергниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду: полностью поврежден 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате ракетного удара нет.

Напомним, что в результате обстрела Чернигова повреждены стадион и библиотека. Из-за повреждений коммуникации прекращена подача воды в город. Коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения города.