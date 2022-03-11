Компания McDonald’s приостановит работу в россии с 14 марта. Это подтвердили в пресс-службе сети ресторанов, сообщает РБК.

В компании отметили, что в 850 ресторанах McDonald’s в россии работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях их поставщиков - еще около 100 тыс. Зарплату, несмотря на приостановку работы, компания им пока продолжит платить, как и оплачивать арендную плату за помещения ресторанов.

Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками в McDonald’s оценили в сумму до $50 млн. в месяц.