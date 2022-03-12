Российские военные устроили провокацию на белорусской границе и обстреляли поселок Копани, но это не приведет к вторжению войск Республик в Украину.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, провокация была приурочена к визиту Александра Лукашенко в Москву, но белорусы заявили, что не было никакого удара по их территории, что отображает реальное состояние дел.



По данным Украины, сейчас белорусская армия не готова к вторжению в нашу страну и просто саботирует это, офицеры и солдаты принципиально заявляют, что не хотят это делать.

Арестович рассказал, что белорусская армия - это 47 тыс. человек, из них реально боеспособных 17 тыс. Наиболее боеспособная - Витебская десантно-штурмовая бригада.

Советник ОП также рассказал, что второй день подряд противник активизируется только на отдельных участках фронта. Под Киевом после вчерашнего разгрома 6-го танкового полка российская армия отступает.



Есть проблемы в районе Изюма (город разделен, уличные бои), были попытки продвижения в сторону Кривого Рога и Никополя (попытки были отброшены). Главная болевая точка - Мариуполь, из которого россияне делает Алеппо.