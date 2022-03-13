"Россия может планировать применение химического оружия" - Столтенберг [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 марта, Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины. Об этом сообщает Welt.
Также он предостерег Путина от этого военного преступления.
Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением.
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