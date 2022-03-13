"Белоруссы должны надеть форму РФ": в СНБО рассказали об очередной провокации России [ Редактировать ]
Россия разрабатывает спецоперацию, в рамках которой планирует переодеть белорусских военных в форму РФ и отправить на войну в Украину, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня очень хотят надеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там находятся на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию", - заявил чиновник.
Данилов подчеркнул, что украинские войска готовы к такому развитию событий.
"И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как сегодня россияне вместе с чеченами", - сказал он.
Секретарь СНБО заявил, что разделяет россиян и чеченов, поскольку это два совершенно разных народа.
"Чечены сегодня выполняют ту функцию, которую раньше выполняли НКВДисты. Когда кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 12 россиян – это ситуация, которая выходит за пределы здравого смысла", – заявил Данилов.
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